Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Farbschmierereien in der Innenstadt

Polizei nimmt Tatverdächtige vorläufig fest

Darmstadt (ots)

Nachdem mehrere Vandalen in der Nacht zum Donnerstag (10.8.) eine Hauswand in der Kaplaneigasse mit Farbe beschmierten, konnte die Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen.

Gegen 0.40 Uhr entdeckten die Ordnungshüter die mutmaßlichen Graffiti-Sprayer. Als diese die Polizei bemerkten, flüchteten sie in verschiedene Richtungen. Die Streife konnte schließlich zwei 17-jährige Tatverdächtige im Zuge einer kurzen fußläufigen Verfolgung vorläufig festnehmen. Sie müssen sich nun in einem Verfahren verantworten. Die Ermittlungen zu den weiteren möglichen Tatverdächtigen dauern derzeit noch an. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer weitere Hinweise zur Sache und den Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich beim 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 zu melden.

