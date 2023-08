Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Einbruch in Handyshop/Auf frischer Tat ertappt

Heppenheim (ots)

Ein Handyshop in der Friedrichstraßee geriet in der Nacht zum Donnerstag (10.08.), gegen 4.00 Uhr, in das Visier von zwei Einbrechern. Einer der Täter schlug hierzu mit einem Baseballschläger gerade ein Schaufenster des Geschäfts ein, als Zeugen auf das Geschehen aufmerksam wurden. Das Duo flüchtete daraufhin ohne Beute sofort in Richtung Lehrstraße.

Einer der Flüchtigen hat eine athletische Figur, trug dunkle Kleidung und eine rote Wollmütze. Sein Begleiter war vermummt und ebenfalls dunkel gekleidet. Eine Fahndung der Polizei verlief zunächst ergebnislos.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte in Heppenheim beim Kommissariat 21/22. Telefon: 06252/7060.

