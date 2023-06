PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Mobiltelefon und Geldbörse geraubt +++ Auseinandersetzung und Beleidigung in Linienbus +++ Reifendieb verursacht Schaden +++ Schwerverletzte bei Unfällen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Mobiltelefon und Geldbörse geraubt,

Limburg, Schiede, Montag, 26.06.2023, 20:05 Uhr

(wie) In Limburg hat ein Mann am Montagabend einen anderen angegriffen, verletzt und beraubt. Ein 25-Jähriger war mit einem Zug nach Limburg gekommen und am Bahnhof ausgestiegen. Auf dem Weg zur Werner-Senger-Straße habe ihm ein Mann plötzlich eine Bierdose in den Nacken geschlagen. Um der Konfrontation zu entgehen, sei der 25-Jährige in Richtung Schiede davongelaufen, wurde jedoch von dem Angreifer verfolgt. Dieser hielt mittlerweile einen Stein in der Hand und soll mehrfach auf sein Opfer eingeschlagen haben. Bei einem Gerangel fiel den Angegriffenen sein Mobiltelefon und das Portemonnaie aus der Hosentasche. Der Angreifer nahm die Gegenstände an sich und verschwand anschließend mit der Beute. Der 25-Jährige blieb verletzt auf dem Boden zurück. Zwischenzeitlich hatten Zeugen die Polizei verständigt, die zum Tatort eilte. Nach erster Versorgung des Verletzten fahndeten die Beamten mit Unterstützung der Bundespolizei nach dem Räuber, dieser blieb allerdings verschwunden. Der 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor konnte er den Angreifer noch beschreiben: 20 bis 25 Jahre alt, schwarze, lockige Haare, Somalier, weißer Kapuzenpullover mit roter Aufschrift "Peace", schwarze Lederjacke, blaue Jeans. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Auseinandersetzung und Beleidigung in Linienbus, Limburg, Montag, 26.06.2023, 19:00 Uhr

(wie) In einem Linienbus kam es am Montagabend zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann Frauen gestoßen und beleidigt haben soll. Eine Zeugin war mit dem Linienbus von Hadamar in Richtung Limburg unterwegs. Hierbei wurde sie auf eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau aufmerksam. Der Mann soll dabei die Frau übel und auf sexueller Grundlage beleidigt haben. Als die Zeugin den Mann aufforderte, die Frau in Ruhe zu lassen, wurde sie von dem Täter weggestoßen. Nachdem die Zeugin in Limburg ausgestiegen war, verständigte sie die Polizei. Ein weiterer Zeuge bestätigte die Angaben der Anruferin und berichtete von weiteren Beleidigungen gegen die bisher unbekannte Frau. Weder der Busfahrer noch der Täter oder die beleidigte Frau befanden sich bei der Anzeigenaufnahme noch vor Ort. Die Identität der Frau konnte trotzdem ermittelt werden. Der Täter wurde beschrieben als Anfang 20, somalisch, weißer Kapuzenpullover, schwarze Jacke, schwarze, lockige Haare. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich bei dem Mann auch um den Tatverdächtigen eines Raubes in Limburg handelt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Insbesondere der Busfahrer und weitere Fahrgäste werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

3. Reifendieb verursacht Schaden,

Limburg, Pariser Straße, Montag, 26.06.2023, 21:20 Uhr bis Dienstag, 27.06.2023, 06:25 Uhr

(wie) In Limburg hat ein Dieb einen erheblichen Schaden an einem Fahrzeug hinterlassen, nur um einen Reifen zu stehlen. Ein 58-Jähriger hatte am Montagabend einen grauen Audi A 4 in der Pariser Straße abgestellt. Als er am Dienstagmorgen zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter die Heckscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen hatte, um an den Wagenheber im Inneren zu gelangen. Diesen nutzte der Dieb dann, um den Audi aufzubocken und den hinteren, rechten Reifen abzuschrauben und zu stehlen. Anschließend entkam der Unbekannte mit seiner Beute. Dem Wert des Reifens in Höhe von circa 300 EUR steht ein Schaden am Audi in Höhe von circa 1.500 EUR gegenüber. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Motorraddieb verscheucht,

Selters, Eisenbacher Straße, Montag, 26.06.2023, 23:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Unbekannter in Selters versucht, ein Motorrad zu stehlen. Ein 37-Jähriger war gegen 23:30 Uhr auf seltsame Geräusche auf der Straße aufmerksam geworden und sah aus dem Fenster. Hierbei erblickte er einen Unbekannten, der gerade versuchte, sein Motorrad zu stehlen. Der 37-Jährige schrie den Dieb an und schlug diesen so in die Flucht. Es gelang dem Motorradbesitzer noch kurz den Täter durch eine Gartenanlage bis zur Straße "Am Auborn" zu verfolgen, wo er den circa 180 cm großen Täter, der einen schwarzen Motorradhelm trug, aus den Augen verlor. Die Polizei fahndete nach dem Täter, konnte ihn aber nicht mehr ausfindig machen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

5. Schwer betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, Weilburg, Limburger Straße, Montag, 26.06.2023, 22:55 Uhr

(wie) Die Weilburger Polizei hat in der Nacht von Montag auf Dienstag eine stark betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Einer Streife fiel kurz vor 23:00 Uhr auf der Limburger Straße ein Honda auf, der ohne Licht fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle auf einem Tankstellengelände bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem der 36-jährige Fahrerin. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,6 Promille. Daher nahmen die Polizisten die Frau vorläufig fest und mit zur Dienststelle. Dort wurde der Fahrerin eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte die Frau die Dienststelle wieder verlassen.

6. Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt, Bad Camberg, Bahnhofstraße, Montag, 26.06.2023, 15:45 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Bad Camberg schwer verletzt. Die 85-Jährige war zu Fuß auf der Bahnhofstraße unterwegs und überquerte diese. Ein 51-Jähriger in einem VW, der von der A 3 kommend in Richtung Limburger Straße unterwegs war, bemerkte die Fußgängerin zu spät und erfasste die Frau mit seiner Fahrzeugfront. Die 85-Jährige wurde hierdurch zu Boden geschleudert und blieb schwer verletzt am Boden liegen. Die Rettungsleitstelle alarmierte sofort einen Notarzt, einen Rettungshubschrauber und den Rettungsdienst. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die Bahnhofstraße. Die schwerverletzte Frau wurde nach erster Behandlung an der Unfallstelle in eine Klinik nach Wiesbaden geflogen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

7. Motorradfahrer bei Wildunfall schwer verletzt, Dornburg-Thalheim, Landesstraße 3046, Dienstag, 27.06.2023 00:40 Uhr

(wie) Bei einem Unfall mit zwei Rehen ist ein Motorradfahrer in der Nacht von Montag auf Dienstag bei Thalheim schwer verletzt worden. Der 16-Jährige befuhr mit einem Honda Leichtkraftrad die L 3046 von Wallmerod kommend in Richtung Thalheim. Nach einer Rechtskurve vor dem Ortseingang Thalheim kreuzten plötzlich zwei Rehe die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit den Tieren, wobei der Motorradfahrer zu Boden stürzte. Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Reh verendete infolge des Unfalls, das zweite musste von der Polizei von seinen Leiden erlöst werden. Der Sachschaden wird auf knapp 4.000 EUR geschätzt.

