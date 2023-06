PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Verletzte bei Verkehrsunfall +++ Körperverletzung nach Belästigung am Bahnhof - Zeugen gesucht +++ im Bus beleidigt +++ Betrunken und ohne Führerschein Auto gefahren +++

Limburg (ots)

Verletzte bei Unfall im Kreuzungsbereich Tatort: Gemarkung Runkel-Wirbelau, L 3020 / L 3452 Tatzeit: Freitag, 23.06.2023, 22:47 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr ein 19jähriger Mann aus Limburg mit seinem VW Golf die Landstraße 3452 aus Richtung Wirbelau kommend in Richtung Schupbach. An der Kreuzung zur Landstraße 3020 fuhr der Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand ungebremst in die Kreuzung ein und stieß frontal in die aus Richtung Runkel kommende, vorfahrtsberechtigte Unfallgegnerin. Die 62jährige Frau aus Weilburg, die mit einem KIA Ceed unterwegs war, wurde schwer, der Unfallverursacher leicht verletzt. Die Schwerverletzte wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Maßnahmen am Unfallort von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden durch mehrere Angehörige des Unfallverursachers gestört. Die Angehörigen wurden aufgefordert, die Unfallstelle zu verlassen und sich hinter eine Absperrung zu begeben. Dieser Anweisung wurde zum Teil nur widerwillig Folge geleistet. In diesem Zusammenhang kam es auch zu einer Beleidigung eines Polizeibeamten.

Körperverletzung und Bedrohung nach Belästigung von jungen Frauen Tatort: 65549 Limburg, Bahnhofsplatz Tatzeit: Freitag, 23.06.2023, 22:45 Uhr bis 23:15 Uhr

Am späten Freitagabend wurden zwei namentlich nicht bekannte Frauen durch einen 25jährigen Mann aus Limburg belästigt. Die Frauen saßen auf einer Bank am Brunnen. Der Mann soll sich den Frauen genähert und eine der Frauen im Bereich des Oberkörpers angefasst haben. Die Frau habe sich erschreckt und laut aufgeschrien. Ein Zeuge habe dies beobachtet und sei den Frauen zur Hilfe geeilt. Daraufhin gab der Mann dem Zeugen einen Kopfstoß, drohte ihm und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Mann wurde durch Beamte der Polizeistation Limburg vor Ort vorläufig festgenommen. Die Frauen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Die beiden Frauen und weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 zu melden.

Im Bus beleidigt

Tatort: 65594 Runkel-Dehrn, Burgfriedenstraße Tatzeit: Freitag, 23.06.2023, 11:15 Uhr

Am Freitagvormittag wollte ein unbekannter Täter mit seinem Fahrrad in einen Bus einsteigen. Als die Mitnahme des Fahrrades verweigert wurde, beleidigte er den Busfahrer und eine Frau, die sich im Bus befand. Anschließend entfernte er sich vom Tatort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 zu melden.

Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein Auto gefahren Tatort: 65604 Elz, Neue Mühlstraße Tatzeit: Samstag, 24.06.2023, 01:26 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kontrollierten Beamte der Polizeistation Limburg einen 38jährigen Mann aus Elz, der mit einem Mercedes unterwegs war. Bei dem Mann wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Gegen den Mann, der zudem nicht im Besitz eines Führerscheins war, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

