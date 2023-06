POL-LM: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 13-jährigem Mädchen

Limburg (ots) - 1. Mitarbeitende in Schnellrestaurant angegriffen, Limburg, Eschhofen, Brüsseler Straße, Dienstag, 20.06.2023, 02:55 Uhr (he)In der vergangenen Nacht kam es in Eschhofen in einem Schnellrestaurant zu einem Angriff auf zwei Mitarbeitende, bei dem diese leicht verletzt wurden. Gegen 03:00 Uhr ...

mehr