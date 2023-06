PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss+++Gefährliche Körperverletzung/Bedrohung+++Diebstahl+++Verkehrsunfallfluchten u.a. mit verletztem Radfahrer+++Sachbeschädigung an PKW

Limburg (ots)

Pressemeldung 25.06.2023 PD Limburg-Weilburg

1. Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Unfallort: 65556 Limburg Staffel, Elzer Straße Unfallzeit: Samstag, 24.06.2023, 18:00 Uhr

(ra) Ein alkoholisierter Fahrzeugführer setzte seinen PKW Transporter zurück, nachdem er an einer Baustelle verkehrsbedingt anhalten musste. Durch das Rückwärtsfahren entstand Sachschaden am dahinter befindlichen Fahrzeug, sowie am Verursacherfahrzeug. Bei Eintreffen der Funkstreife versuchte der Unfallverursacher fußläufig zu flüchten. Durch die Nacheile der Kollegen, konnte der Fluchtversuch nach wenigen Metern unterbunden werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 2100 Euro.

2. Gefährliche Körperverletzung, Bedrohung

Tatort: 65549 Limburg, Wiesbadener Straße, ESSO Tankstelle Tatzeit: Samstag, 24.06.2023, 22:46 Uhr

Zwischen zwei namentlich bekannten Personen, einem 19-jährigen aus Diez und einem 20-jährigen aus Nastätten, kam es an der genannten Örtlichkeit, aus einer größeren Personengruppe heraus, zu einer Auseinandersetzung. In dessen Verlauf wurde ein Schlagstock eingesetzt. Der 20-jährige wurde bei dem Angriff an der Hand verletzt.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

3. Diebstahl

Tatort: 65549 Limburg, Kornmarkt Tatzeit: Sonntag, 25.07.2023, 00:05 Uhr

Die Geschädigte führte eine geschlossene Umhängetasche am Körper, als diese durch einen unbekannten Täter geöffnet wurde und die Geldbörse entwendet wurde. Offenbar nutzte der Täter das dichte Gedränge der Veranstaltung des Limburger Altstadtfestes und so die für ihn günstige Gelegenheit, den Diebstahl zu begehen.

Die Polizei rät in solchen Situationen zur Vorsicht und bittet um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Limburg unter der 06431-91400.

4. Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Unfallort: Fahrradweg zwischen Steeden und Dehrn Unfallzeit: Sonntag, 25.06.2023, 09:47 Uhr

Der Radfahrer befand sich auf dem Fahrradweg seitlich der Lahn, als ein freilaufender Hund von einer angrenzenden Wiese herannahte und gegen sein Fahrrad lief. Der Fahrradfahrer kam in Folge der Kollision zu Fall und zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu.

5. Sachbeschädigung an PKW

Tatort: 65549 Limburg, Konrad-Kurzbold-Straße

Tatzeit: Samstag, 24.06.2023, 16:00 Uhr - Sonntag, 25.06.2023, 11:30 Uhr

Auf unbekannte Weise wurde der am Tatort abgestellte, schwarze PKW, Audi A3 durch Unbekannte beschädigt.

Zeugen und Hinweisgeber zum beschriebenen Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

6. Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 35794 Mengerskirchen, Dillhäuser Weg Unfallzeit: Samstag, 24.06.2023, 10:30 Uhr - 12:30 Uhr

Am Samstagvormittag wurde ein vor der Schule in Mengerskirchen geparkter Pkw durch einen Unfall beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.500,- Euro.

Hinweise erbittet die Polizei Weilburg unter 06471-93860.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell