Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Wohnwagen beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Sonntag (12. Februar 2023) und Dienstag (14. Februar 2023) einen Wohnwagen, der am Fahrbahnrand der Straße "Im Sträßle" in Markgröningen abgestellt war. Die Unbekannten zerkratzten die rechte Seite des Fahrzeugs und schlugen ein Loch hinein. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an SINDELFINGEN.PREV@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell