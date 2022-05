Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (623) Einbruch in Ortsteil Dechsendorf - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

Im Laufe der zurückliegenden Tage (14.-17.05.2022) brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Erlanger Ortsteil Dechsendorf ein. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.

Der bislang unbekannte Einbrecher drang auf noch unbekannte Weise in das Einfamilienhaus im Loheweg ein. Anschließend entwendete er aus dem Anwesen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Erlangen führte am Tatort eine Spurensicherung durch und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise. Zeugen, denen im Loheweg in der Zeit zwischen Samstag und Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell