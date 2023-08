Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal

Nieder-Ramstadt: Geschwindigkeitsmessung in der Kirchstraße

Mühltal (ots)

Beamte der Polizeistation Ober-Ramstadt haben in der Nacht zum Donnerstag (10.8.) Geschwindigkeitskontrollen im Mühltaler Stadtteil Nieder-Ramstadt durchgeführt. Zwischen 2 Uhr und 3.45 Uhr überprüften die Streifen das Tempo des Verkehrs in der Kirchstraße, in der die Höchstgeschwindigkeit 30 km/h beträgt. Im Einsatzzeitraum konnten die Polizeikräfte die Geschwindigkeit von insgesamt 25 Fahrzeugen messen. Vier Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs. Die beiden Schnellsten hatten 42 km/h und 48 km/h auf dem Tacho, was ein Verwarngeld nach sich zog.

