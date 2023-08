POL-DA: Bensheim: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Pfungstadt (ots) - Nachdem Telefonbetrüger am Dienstag (8.8.) mehrere Tausend Euro von einem Senior erbeuteten, warnt die Polizei erneut vor Schockanrufen und gibt Ratschläge. Gegen 12 Uhr rief ein bislang unbekannter Betrüger den Mann an. Er gab sich am Telefon als Polizist aus und erzählte, dass zum aktuellen Zeitpunkt Ermittlungen gegen kriminelle Aktivitäten ...

