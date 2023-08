POL-DA: Pfungstadt: Falscher Polizist erbeutet mehrere Tausend Euro

Darmstadt (ots) - Eine Streife der Polizei Darmstadt hat am Dienstagnachmittag (8.8.) einen 40 Jahre alten Mann festgenommen. Gegen 15 Uhr fiel der Mann der Polizeistreife in der Nähe eines Cafes am Marktplatz auf, wie er dort Gäste belästigte, sich entblößte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Er wurde nach der Festnahme in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

