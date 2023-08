Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Geparkter Pkw gerät in Brand - Feuer greift auf zwei weitere Fahrzeuge über

Biebesheim (ots)

Am späten Mittwochabend (09.08.) geriet in Biebesheim, auf einem Gelände im Brunnenweg, ein geparkter Pkw in Brand. Gegen 22:00 Uhr meldeten mehrere Personen das Feuer über Notruf bei der Zentralen Leitstelle Groß-Gerau und der Leitstelle der Polizei in Darmstadt. Die alarmierten Feuerwehren aus Biebesheim und Gernsheim konnten den Brand, der bereits auf zwei weitere, geparkte Fahrzeuge, einen Kleinbus und einen Reisebus, übergegriffen hatte, unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Bei den Löscharbeiten wurde niemand verletzt. Vorsorglich waren zwei Rettungswagen bereitgestellt worden. Auch die an das Grundstück angrenzende Bahnstrecke Groß-Gerau - Lampertheim war teils während der Löscharbeiten vorsorglich gesperrt worden. Alle drei Kraftfahrzeuge wurden durch das Feuer stark beschädigt. Die Polizei in Gernsheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit kann hierzu noch keine Aussage getroffen werden. Der Sachschaden dürfte nach erster Schätzung im mittleren, fünfstelligen Eurobereich liegen. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-40312

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell