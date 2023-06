Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizei Völklingen sucht flüchtiges Fahrzeug nach Unfallflucht in Heidstock

Völklingen-Heidstock (ots)

In der Nacht vom 24.06.2023 auf den 25.06.2023 wurde ein am Fahrbahnrand im Haldenweg in Völklingen-Heidstock abgestellter Pkw bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Unfall mit seinem Fahrzeug. Der Unfallverursacher war mit seinem Pkw in Richtung Gerhardstraße unterwegs und kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er den Pkw der Geschädigten streifte. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Erkenntnisse zum unfallverursachenden Pkw erlangt werden. Die Polizei Völklingen fahndet nach einem gelben bzw. grünen Pkw mit einem Streifschaden entlang der Beifahrerseite. An dem Fahrzeug sind Felgen der Marke J-Tec aufgezogen. Mindestens ein Felgendeckel müsste an dem Fahrzeug fehlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Völklingen unter 06898-2020 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell