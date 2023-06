POL-VK: Nach Unfallflucht am Rande des Schaffhauser Brunnenfests - Polizei Völklingen sucht nach Zeugen

Völklingen (ots) - Am 20.06.2023, um 14:00 Uhr, kam es auf der BAB 620 in Höhe der AS Wehrden, in Fahrtrichtung Saarlouis zu einem Verkehrsunfall. Zwei Verkehrsteilnehmer überfuhren ein auf der rechten Fahrspur liegendes Metallteil (massiver Metallfuß). Die beiden Pkw Opel Zafira und Subaru Justy wurden erheblich beschädigt, unter anderem wurde an einem Pkw der ...

