POL-VK: Zeugenaufruf Verkehrsunfall auf BAB 620 durch verlorene Ladung

Am 20.06.2023, um 14:00 Uhr, kam es auf der BAB 620 in Höhe der AS Wehrden, in Fahrtrichtung Saarlouis zu einem Verkehrsunfall. Zwei Verkehrsteilnehmer überfuhren ein auf der rechten Fahrspur liegendes Metallteil (massiver Metallfuß). Die beiden Pkw Opel Zafira und Subaru Justy wurden erheblich beschädigt, unter anderem wurde an einem Pkw der Tank aufgerissen, so dass Kraftstoff auslief. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es ist zu vermuten, dass das Metallteil aufgrund nicht ordnungsgemäß gesicherter Ladung von einem bislang unbekannten Fahrzeug verloren wurde. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

