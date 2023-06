POL-VK: Diebstahl hochwertiger Arbeitsgeräte/Werkzeuge aus mehreren Firmenfahrzeugen

Völklingen (ots) - Am frühen Nachmittag des 17.06.2023 wurden Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr über einen Wohnhausbrand in der Bismarckstraße in Völklingen in Kenntnis gesetzt, wobei sich die Mitteilung an der Einsatzstelle bestätigte. In einer im Hinterhof des Mehrparteienanwesens befindlichen, an das Anwesen angebauten Garage konnte ein Brand festgestellt werden, der sich in kurzer Zeit auf das Wohnanwesen ...

mehr