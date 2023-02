Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230221-6- Zeugenaufruf nach Feuer, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Am 19.02.2023 kam es gegen 21.00 Uhr zu einem Feuer in der Christianstraße in Neumünster. Die Kriminalpolizei Neumünster bittet um Zeugenhinweise, die vor oder nach dem Ausbruch des Feuers Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, die sich in der Nähe aufgehalten haben. Zeugen melden sich bitte unter der Tel.: 04321/9451111. An dem Objekt waren heute Brandmittelspürhunde eingesetzt. Einen Tatzusammenhang mit den Fahrzeugbränden schließt die Kriminalpolizei derzeit aus.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell