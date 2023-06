Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Wohnhausbrand in Völklingen

Völklingen (ots)

Am frühen Nachmittag des 17.06.2023 wurden Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr über einen Wohnhausbrand in der Bismarckstraße in Völklingen in Kenntnis gesetzt, wobei sich die Mitteilung an der Einsatzstelle bestätigte. In einer im Hinterhof des Mehrparteienanwesens befindlichen, an das Anwesen angebauten Garage konnte ein Brand festgestellt werden, der sich in kurzer Zeit auf das Wohnanwesen ausbreitete. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnten sich alle im Anwesen befindlichen Bewohner ins Freie retten. Es wurde niemand verletzt. Ersten Erkenntnissen zu Folge dürfte ein technischer Defekt ursächlich für den Brandausbruch gewesen sein, wobei die Ermittlungen derzeit noch andauern. Das Anwesen ist vorübergehend nicht bewohnbar. Die Stadt Völklingen kümmerte sich umgehend darum, dass die 19 Bewohner des Objekts andere Wohnungen beziehen konnten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell