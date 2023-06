Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brand in Wohn- und Geschäftshaus in der Völklinger Innenstadt

Völklingen (ots)

Am Abend des 16.06.2023 kam es zu einem Brand in einem mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus in der Marktstraße in Völklingen. Die Örtlichkeit wurde von mehreren Kräften der Polizei und des Rettungsdienstes aufgesucht. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Völklingen befand sich ebenso mit zahlreichen Einsatzkräften an der Örtlichkeit und konnte so nicht nur ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude verhindern, sondern den Brand auch rasch löschen. Im Anwesen wurden mehrere Räume durch den Brand zerstört. Ferner wurden durch das Brandgeschehen teure medizinische Geräte einer im Anwesen ansässigen Arztpraxis womöglich in Mitleidenschaft gezogen, sodass derzeit noch keine validen Erkenntnisse zur Höhe des Sachschadens vorliegen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die derzeit noch andauern. Es wurde niemand verletzt.

