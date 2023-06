POL-VK: Diebstahl aus Pkw

Völklingen-Luisenthal (ots) - Zwischen Donnerstag, dem 15.06.2023,und Freitag, dem 16.06.2023, begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Grundstück eines Wohn- und Geschäftshauses in der Straße des 13. Januar in Völklingen-Luisenthal. An einem Nebengebäude, in dem sich ehemals eine Arztpraxis befand, drückten die Täter einen Rollladen nach oben und warfen eine Scheibe ein, wohl in der Absicht, in die ...

mehr