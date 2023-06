Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Einbruch in ehemalige Arztpraxis

Völklingen-Luisenthal (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 15.06.2023,und Freitag, dem 16.06.2023, begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Grundstück eines Wohn- und Geschäftshauses in der Straße des 13. Januar in Völklingen-Luisenthal. An einem Nebengebäude, in dem sich ehemals eine Arztpraxis befand, drückten die Täter einen Rollladen nach oben und warfen eine Scheibe ein, wohl in der Absicht, in die Räumlichkeiten einzudringen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter Tel. 06898-2020 ins Benehmen zu setzen.

