Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt

Völklingen (ots)

Am 11.06.2023, um 23:20 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Völklingen mitgeteilt, dass es in der Bismarckstraße einen lauten Knall gegeben habe, nachdem ein Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Bismarckstraße geführt wurde und offensichtlich ein Reifen an dem Pkw geplatzt sei. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer, 32 Jahre aus Litauen, die Bismarckstraße von der B 51 kommend, in Fahrtrichtung "Am Hüttenwerk" befuhr. An der LZA Bismarckstraße /Am Hüttenwerk fuhr er verbotswidrig geradeaus auf der Bismarckstraße weiter und kollidierte dort mit seinem linken Vorderreifen mit dem Randstein einer Verkehrsinsel. Anschließend wendete der Fahrer seinen Pkw und stellte diesen vor einem Anwesen ab, um den Reifen zu wechseln. Der Fahrzeugführer stand erheblich unter alkoholischer Beeinflussung, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt.

