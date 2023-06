Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Schwerverletzter Motorradfahrer auf der L 140

Schwalbach-Elm (ots)

Am 10.06.23 gegen 16:55 Uhr befuhr ein 31-jähriger Motorradfahrer die L 140 aus Obersalbach kommend in Fahrtrichtung Elm. In einer Linkskurve gerät er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kommt zu Fall. Er wird schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell