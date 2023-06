Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Großrosseln-Dorf im Warndt (ots)

Am Abend des 16.06.2023 ereignete sich in der Straße Ziegelei ein Verkehrsunfall. Nach bisherigem Erkenntnissen befuhr ein Motorrad die Straße mit überhöhter Geschwindigkeit, wodurch der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Krad verlor und in einer Kurve zu Fall kam. Der 38-jährige Motorradfahrer wurde hierbei schwer, sein 15-jähriger Sozius leicht verletzt. Zur Versorgung der Verletzungen wurden beide in ein Krankenhaus verbracht.

