LPI-SHL: Brand in leerstehender Gaststätte

Floh-Seligenthal (ots) - Sonntagnachmittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Unspel" in Floh-Seligenthal. Gegen 16:30 Uhr kam einem 18-jährigen Autofahrer ein Quad, mittig auf der Fahrbahn fahrend, entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich er mit seinem Auto nach rechts aus und fuhr in den angrenzenden Graben. Der Quadfahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Am Audi des 18-Jährigen ...

mehr