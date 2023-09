POL-NMS: 230918-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfall in Gettorf gesucht

Hohenwestedt ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am 13.09.2023 kam es zwischen 18.20 Uhr und 18.50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht nach einem Unfall auf dem Parkplatz vom Edeka Markt in der Straße Am Markt in Hohenwestedt. Eine 22 jährige Studentin aus Itzehoe hatte ihren weißen Hyundai i30 auf dem Parkplatz in einer Parklücke abgestellt. Schräg links vor ...

mehr