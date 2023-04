LPI-SHL: Motocrossfahrer ohne Kennzeichen im Wald entdeckt

Zella-Mehlis (ots) - Einer 75-jährigen wurde in Zella-Mehlis ihre Geldbörse entwendet. Diese hatte sie in einem blauen Stoffbeutel am 21.04.2023 gegen 11.45 Uhr an einem Garagentor im Bereich Heinrich-Heine-Straße vergessen und kurz darauf dies bemerkt. Als sie ihre Gegenstände holen wollte, war der Beutel samt Inhalt verschwunden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: ...

