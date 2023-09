Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230915-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Hohenwestedt gesucht

Hohenwestedt ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 13.09.2023 kam es zwischen 18.20 Uhr und 18.50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht nach einem Unfall auf dem Parkplatz vom Edeka Markt in der Straße Am Markt in Hohenwestedt.

Eine 22 jährige Studentin aus Itzehoe hatte ihren weißen Hyundai i30 auf dem Parkplatz in einer Parklücke abgestellt. Schräg links vor ihrem Fahrzeug stand zu dem Zeitpunkt schon ein grauer Fiat mit polnischen Kennzeichen. Dieser war aus ihrer Sicht schon merkwürdig eingeparkt, deshalb notierte sich die Geschädigte das Kennzeichen von dem Fiat und machte auch ein Lichtbild von dem Fahrzeug.

Als die Geschädigte gegen 18.50 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie an ihrem weißen Hyundai einen größeren Kratzer vorne links am Stoßfänger fest.

Vermutlich dürfte der polnische Fiat beim Ausparken dort gegen gefahren sein.

Die Polizei in Hohenwestedt sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer hat zum Tatzeitpunkt den Unfall beobachten können, wer kann Hinweise auf das polnische Fahrzeug geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hohenwestedt unter der Rufnummer 04871-779280.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

