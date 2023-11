Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: PKW kollidiert mit Zaun, Fahrer flüchtet -- Zeugen gesucht

Kropp (ots)

Am Freitagabend (17.11.2023), gegen 22:20 Uhr, kam es in der Straße "An der Kirche" in Kropp zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr nach ersten Ermittlungen den Kreisverkehr an der Hauptstraße und verlor nach dem Einbiegen in die Straße die Kontrolle über das Fahrzeug. Der PKW überfuhr den Gehweg und kollidierte mit einem Metallzaun.

Durch den Knall aufmerksam gewordene Anwohner konnten nur noch Fahrzeugteile der Marke "BMW" (vermutlich 3-er Baureihe) auffinden.

Die Polizeistation Kropp hat die Ermittlungen zu dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort aufgenommen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf einen BMW mit frischen Unfallschäden geben? Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 04624-4506680 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell