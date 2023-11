POL-FL: Festnahme nach Dieseldiebstahl auf Baustelle

Flensburg (ots) - Am Montagvormittag (13.11.2023), gegen 10:08 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Bahnhofsstraße in Flensburg. Der VW Golf eines 87-jährigen Autofahrers kollidierte zunächst mit einem abgestellten Fahrzeug, überfuhr den angrenzenden Gehweg und erfasste dort eine 39-jährige Mutter mit Kinderwagen. Das zehn Monate alte Mädchen stürzte aus ...

