POL-FL: Auto kollidiert mit Kinderwagen und Fahrradständer, Säugling verletzt

Oersberg (ots) - Am Dienstagabend (07.11.23), gegen 17:58 Uhr, meldeten Anwohner über Notruf einen Brandausbruch in einer Halle auf einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Straße Reuterberg in Oersberg. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen im Bereich eines Futter- und Strohlagers aus, in dem auch ein Traktor und weitere technische Geräte abgestellt waren. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das ...

mehr