Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Vier Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Freitag den 20.10.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu vier Einsätzen alarmiert. Um 7:57 Uhr wurde eine Rauchentwicklung an der Holthauser Talstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde schnell klar das es sich um ein Gartenfeuer handelte. Der Betreiber wurde aufgefordert dieses zu löschen. Im Einsatz waren die Heuptwache, die Löschgruppe Külchen und der Löschzug Milspe-Altenvoerde. Der Einsatz endete um 8:20 Uhr. Um 20:09 wurde ein Schaf in einem Weidezaun an der Heilenbecker Straße gemeldet. Das Schaf hatte sich in einem mobilen Weidezaun mit Kopf und Vorderlauf verheddert. Nach behutsamen befreien ist das Schaf unverletzt zu der restlichen Herde getrottet und die vier Einsatzkräfte der Hauptwache beendeten nach wieder aufstellen des Zauns den Einsatz um 10:28 Uhr. Eine Betriebsmittelspur auf der Bergstraße wurde um 11:29 Uhr gemeldet. Es wurden Warnschilder aufgestellt und ein Fachunternehmen zur Straßenreinigung alarmiert. Auf der Kölner Straße wurde um 14:02 eine Betriebsmittelspur gemeldet. Auch hier wurden Warnschilder aufgestellt und ein Fachunternehmen zur Beseitigung hinzu gerufen.

