FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots) - Am Sonntag, den 15.10.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen alarmiert. Um 11:38 wurde die Feuerwehr zu einem "First Responder" Einsatz in die Berninghauser Straße alarmiert. Ein Notfallpatient wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes medizinisch erstversorgt. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte gegen ca. 12 Uhr beendet werden. Um 13:02 Uhr wurde die Feuerwehr in den ...

mehr