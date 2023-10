Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch, den 11.10.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 06:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit 2 PKWs zur Kölner Straße alarmiert. Die Feuerwehr Ennepetal die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einem Tanklöschfahrzeug und einem Kommandowagen an der Einsatzstelle war, klemmte die Batterien der Fahrzeuge ab und sicherte den Brandschutz. Der Rettungsdienst, der mit 2 Rettungswagen und einem Notarztwagen im Einsatz war , versorgte die beiden Patienten an der Einsatzstelle und brachte diese in ein nahegelegenes Krankenhaus. Mitalarmiert waren ebenfalls die Löscheinheit Voerde und der Löschzug I, die nicht mehr tätig werden mussten. Der Einsatz für die 7 Einsatzkräfte endete um 07:12 Uhr.

