FW-EN: Überörtliche Hilfe

Ennepetal (ots) - Am Donnerstag den 28.09.23 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu vier Einsätzen alarmiert. Um 7:40 Uhr wurde eine Person hinter verschlossener Tür gemeldet. Hier wurde gewaltfrei die Tür geöffnet und der Patient an den Rettungsdienst übergeben. Um 11:19 Uhr hatte sich beim Kochen heißes Fett entzündet, die Bewohnerin hatte sich dabei leicht an den Armen verletzt und Teile der Küche waren in ...

mehr