Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mutmaßlicher Handy-Dieb hatte nur kurze Freude am Diebesgut...- Vorläufige Festnahme durch Hamburger Bundespolizei-

Hamburg (ots)

Nach jetzigem Sachstand der Hamburger Bundespolizei entwendete ein Mann (m.33) am 24.06.2023 gegen 21.10 Uhr einer jungen Frau (w.19) beim Einstieg in eine abfahrbereite Regionalbahn am Bahnhof Lübeck ihr im geschulterten Rucksack mitgeführtes IPhone im Wert von rund 340 Euro.

"Nach Abfahrt des Zuges in Richtung Hamburg bemerkte die Geschädigte das Fehlen ihres Handys. Direkt hinter der deutschen Staatsangehörigen stand ein Mann, der sich nach entsprechenden Blickkontakt sofort entfernte und in einem Zug-WC einschloss."

Daraufhin informierte die Geschädigte eine Zugbegleiterin über den Diebstahl; die DB - Mitarbeiterin teilte daraufhin der Hamburger Bundespolizei telefonisch den Vorfall mit.

"Bei Einfahrt der Regionalbahn im Hamburger Hauptbahnhof hatte der Tatverdächtige die Zugtoilette bereits wieder verlassen. Eine Streife der Bundespolizei stellte den Beschuldigten im Zug und durchsuchte das WC. Das IPhone wurde in einem Versteck aufgefunden und der Geschädigten wieder übergeben."

Der Tatverdächtige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof verbracht. Gegen den griechischen Staatsangehörigen wurde ein Strafverfahren (Verdacht auf Diebstahl) eingeleitet. Anschließend musste der Beschuldigte wieder entlassen werden.

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizeiinspektion Hamburg wiederholt vor Taschendieben:

"Der Ideenreichtum von Taschendieben kennt keine Grenzen. "Langfinger" nutzen jede Gelegenheit um an Diebesgut zu gelangen. Von daher schützen Sie sich vor Taschendieben und führen ihre Geldbörsen, Wertsachen und Handys niemals in geschulterten Rucksäcken oder Taschen mit. Bei im Rucksack deponierten Wertsachen machen Sie es professionellen Taschendieben sehr einfach an Diebesgut zu gelangen."

Weitere Tipps vor Taschendieben erhalten Sie kostenlos unter www.bundespolizei.de ("Sicher im Alltag-Vorsicht Taschendiebe")

