BPOL-HH: Fehlender Fahrschein im ICE wird per Haftbefehl gesuchten Mann zum Verhängnis- Festnahme durch Bundespolizei

Hamburg (ots) - Am 23.06.2023 gegen 04.25 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.51) direkt vor dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof fest. "Zuvor klingelte der offensichtlich alkoholisierte Mann bei der Bundespolizei und teilte über die Sprechanlage Streitigkeiten mit. Bundespolizisten nahmen sich der Sache umgehend an und ...

mehr