FW-EN: Einsätze der Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Sonntag den 08.10.2023 wurde der Feuerwehr Ennepetal gegen 14:15Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei PKWs auf der Milsper Straße gemeldet. Hier wurden drei PKW Insassen medizinisch erstversorgt und dem Rettungsdienst übergeben. An den PKWs wurden die Batterien abgeklemmt, der Brandschutz sichergestellt und Betriebsmittel abgestreut. Für die Dauer des Einsatzes musste die Milsper Straße in beide Richtungen gesperrt werden. Der Einsatz endete für die 5 Einsatzkräfte um 16:03Uhr. Parallel zum Verkehrsunfall lief ein gemeldeter "Brand im Gebäude" auf, dadurch das die Einsatzkräfte der Hauptwache gebunden waren, wurde direkt auf Stadtalarm erhöht. Beim Eintreffen des Einsatzführungsdienstes wurde die Meldung direkt bestätigt. Eine Person wurde gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Da nach Befragung unklar war, ob sich noch weitere Personen im Gebäude befinden, wurden mehrere Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung eingesetzt. Nachdem Vorgehen der Einsatzkräfte konnten keine weiteren Personen im Gebäude vorgefunden werden. Bei dem Gebäude handelte es sich um eine Lagerhalle mit einem angrenzenden Wohnhaus, welches beim Eintreffen im Vollbrand stand. Umgehend wurde über die NINA-Warn-App eine Warnung für die Bevölkerung im Stadtteil Milspe/Altenvoerde ausgesprochen. Durch die Feuerwehr wurde umgehend eine Brandbekämpfung mit mehreren C-Rohren im Innen- und Außenbereich vorgenommen. Ein Übergreifen des Feuers konnte somit durch die Feuerwehr verhindert werden. Für die Dauer des Einsatzes musste die Friedrichstraße komplett gesperrt werden. An der Einsatzstelle befanden sich ca. 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ennepetal, die von der Feuerwehr Breckerfeld mit zwei Löschfahrzeugen unterstützt wurden. Die Kreisfeuerwehrzentrale rückte ebenfalls mit einem Abrollbehälter-Atemschutz zur Einsatzstelle aus. Die Einsatzstelle wurde um 20:38Uhr für weitere Ermittlungen an die Kripo übergeben. Der Grundschutz für das Stadtgebiet Ennepetal wurde für die Dauer der Einsätze von der Feuerwehr Schwelm und Breckerfeld sichergestellt.

