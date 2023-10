Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Sonntag, den 15.10.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen alarmiert. Um 11:38 wurde die Feuerwehr zu einem "First Responder" Einsatz in die Berninghauser Straße alarmiert. Ein Notfallpatient wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes medizinisch erstversorgt. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte gegen ca. 12 Uhr beendet werden. Um 13:02 Uhr wurde die Feuerwehr in den Ortsteil Homberge, zu auslaufenden Betriebsmitteln aus einem PKW alarmiert. Die Betriebsmittelspur des PKW erstreckte sich von der Edwald-Oberhaus-Straße bis zur Schillerstraße. Die Feuerwehr stumpfte die Spur mit Bindemittel ab und stellte zahlreiche Ölwarnschilder auf. Im Anschluss wurde eine Fachfirma mit der Reinigung der betroffenen Fahrbahnen beauftragt. Insgesamt waren 14 Einsatzkräfte mit 4 Fahrzeugen ca. 2 Stunden im Einsatz. Weiter ging es für die Feuerwehr um 17:07, zu einem gemeldeten Verkehrsunfall in der Holthauser Talstraße. Ein Fahrzeug hatte einen "allein Unfall" ohne weitere Beteiligung. Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich der Fahrer des Fahrzeuges, stehend außerhalb des verunfallten PKW. Hier hatten lediglich die Seitenairbags ausgelöst. Der PKW wurde gesichert und der Patient wurde erstversorgt dem Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz konnte für die 10 Einsatzkräfte um 17:20 Uhr beendet werden. Um 17:56 Uhr rückte die Feuerwehr in die Lindenstraße aus. Dort meldeten Kinder Brandgeruch auf der Straße. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um ein Kamin- Nutzfeuer handelte. Um 18:45 Uhr wurde die "SEG" (Sonder-Einsatz-Gruppe) der Feuerwehr Ennepetal Überörtlich von der Feuerwehr Sprockhövel angefordert. Der Teleskoplader sowie ein Gerätewagen Technik inc. Anhänger mit Spezial Equipment wurden entsandt. Der Einsatz konnte um 20:43 Uhr beendet werden. Um 18:47 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Kleinbrand in die Vilvoorder Straße gerufen. Hier Brannte ein Mülleimer an einer Bushaltestelle. Dieser wurde von den Einsatzkräften abgelöscht. Der Einsatz war nach ca. 25 min für die 4 Einsatzkräfte beendet.

