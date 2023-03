Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Landau (ots)

Am Freitag, gegen 18:44 Uhr kam es auf der Maximilianstraße, in Höhe der eni-Tankstelle zum Zusammenstoß zwischen einem Taxi und einem Radfahrer. Hierbei wurde der 19-jährige Radfahrer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Hinweise zu dem Unfallhergang nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell