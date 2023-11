Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Brand einer Halle auf einem landwirtschaftlichen Betrieb

Oersberg (ots)

Am Dienstagabend (07.11.23), gegen 17:58 Uhr, meldeten Anwohner über Notruf einen Brandausbruch in einer Halle auf einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Straße Reuterberg in Oersberg. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen im Bereich eines Futter- und Strohlagers aus, in dem auch ein Traktor und weitere technische Geräte abgestellt waren. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Es wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 200.000 Euro. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein anliegender Kuhstall und weitere angrenzende Gebäude vor dem Feuer geschützt werden. Die im Stall befindlichen Tiere wurden nicht verletzt. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei Schleswig hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Eine technische Ursache kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

