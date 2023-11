Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Gefährdung des Straßenverkehrs durch weißen VW T-Roc, Polizei sucht Zeugen und ggf. Geschädigte

B5 / B200 Horstedt - Haselund (ots)

Am Sonntagabend (05.11.2023), gegen 17:50 Uhr, befuhr ein weißer VW T-Roc mit Flensburger Kennzeichen die B 5 im Bereich Horstedt in Richtung der B 200. Im weiteren Verlauf wurde dieser auf die B 200 und von dort durch Immenstedt und Viöl bis nach Haselund gefahren. Das Fahrzeug wurde nach Zeugenaussagen in starken Schlangenlinien geführt, sodass der Gegenverkehr mehrfach durch Nutzen der Lichthupe auf die gefährliche Fahrweise aufmerksam machen musste. Eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnte dieses Fahrverhalten ebenfalls feststellen und das Fahrzeug im Bereich des Ortsausganges Haselund in Richtung Flensburg stoppen. Der Fahrzeugführer wies starken Alkoholgeruch auf, ein Vortest ergab einen Wert von über zwei Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Das Polizeistation in Viöl hat die Ermittlungen zu diesem Fall der Trunkenheit im Verkehr übernommen und bittet Zeugen und ggf. durch die Fahrweise Geschädigte (ausweichen, abbremsen etc.) um Kontaktaufnahme über die Rufnummer 04843-2044990 oder E-Mail an vioel.pst@polizei.landsh.de.

