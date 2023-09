POL-NOM: Fahrraddiebstahl am helllichten Tag

Einbeck (ots) - Uslar / Dassel / OT Markoldendorf Am 09.09.2023 entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 23:10 Uhr einen in der Sinramstraße in Markoldendorf am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen PKW Skoda Oktavia. Der PKW mit Gandersheimer Kennzeichen wurde dann gegen 23:12 Uhr brennend auf dem Parkplatz an der L 548 am Neuen Teich im Solling entdeckt und musste durch die FFW Uslar und ...

