Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Kalefelder Lebensmittelgeschäft

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Birkenweg, Sonntag, 10.09.23, 01.35 Uhr - 04.30 Uhr KALEFELD (schw) - In der Nacht zu Sonntag, 10.09.23, verschafften sich bislang unbekannte Täter in dem Zeitraum 01.35 Uhr bis 04.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem, im Birkenweg in Kalefeld gelegenen Lebensmittelgeschäft. Die Täter gelangten vermutlich über einen Anbau des Geschäftes auf das Dach des Gebäudes und verschoben dort die Dachziegeln, um nach durchtrennen der Dachfolie in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Im Gebäude arbeiteten sich die Täter noch durch eine Zwischendecke hindurch, bevor diese zielgerichtet den Bürotrakt aufsuchten. Im Bürotrakt wurde der massive Tresor mittels schwerem Schneidegerät geöffnet und der Inhalt in Form von Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe entwendet. Die Täter verließen das Gebäude vermutlich auf demselben Weg, auf dem sie in das Gebäude eingestiegen sind. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt entstand durch die Tat ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,-EUR. Die Höhe des Diebesgutes kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Zeugen, die im Zusammenhang mit der o.g. Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Northeim in Verbindung zu setzen.

