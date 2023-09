Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines gestohlenen PKW

Einbeck (ots)

Uslar / Dassel / OT Markoldendorf

Am 09.09.2023 entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 23:10 Uhr einen in der Sinramstraße in Markoldendorf am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen PKW Skoda Oktavia. Der PKW mit Gandersheimer Kennzeichen wurde dann gegen 23:12 Uhr brennend auf dem Parkplatz an der L 548 am Neuen Teich im Solling entdeckt und musste durch die FFW Uslar und Echershausen gelöscht werden. Durch das völlige Ausbrennen des PKW entstand dem Geschädigten aus Kalefeld ein Schaden von ca. 17.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu dem Brand und dem Diebstahl nehmen die Polizeidienststellen in Uslar und Einbeck entgegen.

