POL-NOM: Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Uslar (ots) - USLAR, (go), WIESENSTRASSE/PARKPLATZ EINKAUFSMARKT, Montag, der 11.09.2023, 10:30 Uhr. Ein 86 jähriger PKW Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil übersah beim Ausparken den, hinter ihm stehenden, PKW eines 38 jährigen aus Burgdorf. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

