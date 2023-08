Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere betrunkene Fahrzeugführer unterwegs

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag, um 20:30 Uhr fiel zunächst einer Streife des Polizeireviers Sinsheim ein Fahrradfahrer auf, welcher augenscheinlich nicht in der Lage war, Fahrrad zu fahren. Nachdem der 70-Jährige mehrfach die ganze Breite der Fahrbahn benötigte, sollte er einer Kontrolle unterzogen werden. Auf die Anhaltesignale der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten reagierte er jedoch nicht, sondern fuhr unvermittelt weiter. Schlussendlich gelang es den Einsatzkräften doch noch den Mann anzuhalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Einen Atemalkoholtest verweigerte der Senior jedoch, so dass die Streife den Mann auf das Polizeirevier mitnehmen musste. Dort wurde dem 70-Jährigen Blut genommen. Das Fahrrad wurde sichergestellt, um eine erneute Trunkenheitsfahrt mit dem Rad zu unterbinden.

In Neckargemünd befuhr um 23:45 Uhr ein Pedelecbesitzer die B 37, wo er durch eine Streife des Polizeireviers Neckargemünd in Höhe der Neckarsteinacher Straße festgestellt wurde. Nachdem die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ihr Streifenfahrzeug gewendet hatten, um den Pedelecfahrer zu kontrollieren, war dieser bereits abgestiegen und schob das Pedelec. Während der Kontrolle wurde den Beamten auch schnell klar warum: Der 48-Jährige hatte einen Wert von über 1,8 Promille in der Ausatemluft. Der Pedelecfahrer wurde auf das Revier gebracht, wo ihm Blut entnommen wurde. Das Pedelec wurde verschlossen abgestellt.

Den 48-Jährigen erwartet nun ebenfalls eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

In Ketsch fuhren zwei deutlich alkoholisierte Radfahrer in der Schwetzinger Straße am Samstagabend, um 23:40 Uhr, in die Kontrolle der Beamten des Polizeireviers Schwetzingen. Während ein 24-Jähriger einen Wert von über 1,8 Promille aufwies, konnte beim zweiten Radfahrer, ein 31-Jähriger, eine Wert von über 1,6 Promille festgestellt werden. Beide Radfahrer wurden auf das Polizeirevier Schwetzingen gebracht, wo ihnen Blut abgenommen wurde. Auch die beiden jungen Männer erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

