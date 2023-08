Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - weitere Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Freitag gegen 11:15 Uhr nutzten zwei Einbrecher die Gelegenheit und betraten eine Wohnung in der Breslauer Straße durch einen offenstehenden Balkon. Als die 64-jährige Bewohnerin auf die ungewöhnlichen Geräusche in ihrer Wohnung aufmerksam wurde, ging die Frau der Ursache auf den Grund . Im Schlafzimmer angekommen, bemerkte die Frau die beiden unerwünschten Gäste. Die 64-Jährige nahm all ihren Mut zusammen und wirkte verbal auf die Männer ein, welche umgehend die Flucht über den Balkon in Richtung Königsberger Straße ergriffen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden keine Wertgegenstände entwendet.

Die beiden unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Person: männlich, circa 160-165 cm groß, zierliche Körperstatur, südosteuropäisches Erscheinungsbild, er trug eine schwarze Jeans, eine blaue Jeansjacke mit einem hellen Hemd oder T-Shirt darunter.

2. Person: männlich, circa 160-165 cm groß, südosteuropäisches Erscheinungsbild, er trug eine bläuliche Jeans.

Eine der beiden Täter trug eine schmale Umhängetasche, ähnlich einer Laptoptasche.

Die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik haben sich dem Fall angenommen und die Ermittlungen wegen versuchtem schweren Einbruchsdiebstahl übernommen. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. denen verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei unter 0621/ 174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell