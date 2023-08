Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Anhänger aufgebrochen und Gegenstände entwendet - Zeugen gesucht!

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Sonntagmorgen um 09 Uhr auf bisher unbekannte Weise zunächst einen Fan-Shop-Anhänger in der Jahnstraße auf, um anschließend diverse darin befindliche Gegenstände mutwillig zu beschädigen. Hiernach gingen sie dann in unbekannte Richtung flüchtig. Zuvor nahmen die Unbekannten mehrere Regenjacken, eine Tastatur sowie eine Kasse an sich. Der genaue Diebstahl -sowie Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Videoaufzeichnungen wurden gesichert und werden derzeit durch die Ermittlerinnen und Ermittler ausgewertet. Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 06222/5709-0 entgegengenommen.

