Uslar (ots) - USLAR, (go), WILHELM-RAABE-STRASSE/ECKE VAHLER TWETJE, Sonntag, der 10.09.2023, 13:25 Uhr. Ein 55 jähriger PKW Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil touchiert mit seinem Fahrzeug, beim Einparken in eine Parklücke, den rechts daneben parkenden, PKW einer 59 jährigen, ebenfalls aus einem Uslarer Ortsteil kommenden, Fahrerin. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2300 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat ...

